Son dakika haberler... Otomobil bagajındaki Muhammet, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş
Son dakika haberine göre Antalya'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cansız bedeni bulunan Muhammet Aslandoğan (45) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda Aslandoğan'ın başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aracın içinde ise çok sayıda çek ve senet bulundu
Son dakika haberine göre korkunç olay, dün saat 18.00 sıralarında ormanlık alana yakın bir bölgede meydana geldi.
ARACIN ANAHTARI DA ÜZERİNDE DURUYORDU
DHA'nın haberine göre, yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın anahtarının kontak üzerinde olduğunu ve içinde kimse olmadığını görünce bagajı açtı. Bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde bulan gencin ihbarıyla adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET
Sağlık ekibi, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde kimlik bulunamazken, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Polis, aracın Nurettin Demir adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda çek ve senet bulundu.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan çalışma sonrası cansız bedeni bulunan kişinin, Muhammet Aslandoğan olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Bagajdaki dehşette cinayetin izi araçta çıktı!/son-dakika-bagajdaki-dehsette-cinayetin-izi-aractan-cikti-3382713
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