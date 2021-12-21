BAE Dirhemi ve Azerbaycan Manatı kararı Resmi Gazete'de

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 'Alım Satıma Konu Olmayan Dövizler' arasında yer alan Azerbaycan Yeni Manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Resmi Gazete’de yayımlanan tabloya göre 'Alım Satıma Konu Olan Dövizler' arasındaki yerini aldı.

Güncellenmiş son tablo Resmi Gazete şu şekilde yayımlandı: