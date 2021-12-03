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Gaziantep'te babasının darbettiği bebek yoğun bakımdan servise alındı

Son dakika... Gaziantep'te babasının darbettiği Cihan bebekten bir sevindiren haber daha geldi. Hastaneden yapılan açıklamada, bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındığı kaydedildi

03.12.2021 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cihan bebekten sevindiren haber!
Babasının şiddet uyguladığı bebekten bir haber daha!
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AA

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

AA'da yer alan habere göre, yapılan son değerlendirmelere göre bebeğin genel durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Demir, "Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine servise çıkarma kararı aldık. Şu anda servisteki tedaviye devam ediyoruz. Burada da birkaç gün gözlem altında olacak. Eğer bu süreç içerisinde de bir problem olmazsa önümüzdeki hafta başında taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

CANİ BABA TUTUKLANMIŞTI

Gaziantep'te baba Yunus G.'nin darbettiği yaklaşık 2 aylık bebek Cihan G. tedavi altına alınmıştı. Baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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