Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden baba ve oğulları uçuruma yuvarlandı.

AA'nın haberine göre, baba Saadettin K. (54),oğulları Y.E.K. ve A.K. (15) ile Şerbetpınarı mevkiinde kestane toplamak amacıyla ormanlık alanda dolaşmaya başladı. Bu sırada baba ve 2 oğlu, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba Saadettin K.'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartılan Y.E.K. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaralı Y.E.K.'nin beyanı üzerine kayıp A.K.'yi arama çalışması başlattı. Düştüğü yerin dere yatağı olması nedeniyle henüz bulunamayan A.K.'yi arama çalışması için olay yerine AFAD ekipleri de gönderildi.