Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırıların ardından yaşanan çatışmalar sonrası biri 11 Ekim'de, diğeri de 18 Ekim'de olmak üzere iki kez ilan edilen ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edilmeye devam ederken, Azerbaycan'dan da kararlı adımlar ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık işgal sürecini ve son gelişmeleri haberturk.com'a değerlendiren Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, son olarak Azerbaycan Ordusu tarafından geri alınan Ermenistan işgali altındaki Zengilan kentinin stratejik önemine vurgu yaptı ve "Her bir karış toprağımızı geri alana kadar operasyonlarımız devam edecek" dedi.
"Her devlet kendi topraklarında teröre, işgale son vermek için operasyonlar hayata geçirebilir" diyen Pashayeva "Bir şartla operasyonlarımız durabilir. İşgalci Ermenistan Azerbaycan topraklarından çıkmak için bir takvim verecek, işgal ettiği topraklarımızdan çekilecek yoksa operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. ,
"SİVİLLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR"
Ermenistan'ın 30 yıldır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tuttuğuna dikkat çeken Pashayeva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına rağmen bu konuda hiçbir şey yapılmadığını belirterek "Tam aksi işgalci Ermenistan'a destek verildi" dedi. AGİT Minsk Grubu ülkelerinin bu tavrından cesaret alan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın köylerine saldırılar düzenlediğini ifade eden Ganire Pashayeva "Artık durmak diye bir şey yok. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sivillerimizin intikamını en ağır şekilde alıyor. İnsanlarımızın kanı yerde kalmıyor bugün de çok büyük bir bölgemizi, Zengilan kentimizi işgalden kurtardık. İran sınırımızdaki bölgemiz olduğu için önemli. Azerbaycan bayrağı artık Zengilan'da dalgalanıyor" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE ADALETİ DESTEKLİYOR"
Türkiye'nin bu meseledeki tavrıyla ilgili zaman zaman farklı ülkeler tarafından yapılan eleştirileri de değerlendiren Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva "Türkiye adaleti destekliyor. Adalet Azerbaycan'dan yana. Türkiye'yi eleştiren güçler işgalcinin yanında duruyor, Hocalı soykırımını yapanların yanında duruyor" dedi. "O güçler Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor" diyen Pashayeva "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında açık bir duruş sergilemesi birçok şeyi değiştirdi. Türkiye Güney Kafkasya'da en güçlü oyunculardan biri benim dedi" şeklinde konuştu.
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