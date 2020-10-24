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Azerbaycan'da son durum! 13 köy daha!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Böylece 27 Eylül'den bu yana süren harekatta 3 kent, 3 ilçe ve 130'dan fazla köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Ordusu ile Ermeni güçleri arasında çatışmalar dün gece de aralıksız sürdü

24.10.2020 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Azerbaycan'da son durum! 13 köy daha! - Haberler
Azerbaycan'da son durum! 13 köy daha!
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AA

Azerbaycan Ordusu'nun, işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonları aralıksız sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

3 KENT, 3 İLÇE VE 130'DAN FAZLA KÖY

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

CİDDİ ZAİYAT VERDİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

ERMENİ GÜÇLER BAZI YERLERDE ÇEKİLDİ

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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