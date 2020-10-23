Ermeni askerleri söyledi: "Karabağ Azerbaycan'dır!"

AA

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan güçlerine karşı adeta destan yazıyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ’da çatışmalar ikinci ateşkese rağmen devam ederken, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda esir alınan Ermenistan askerlerinin “Karabağ Azerbaycan” dediği anlar kameraya yansıdı. Bir Azerbaycan askerinin, sırayla Ermeni askerlerine, "Karabağ Azerbaycandır" dedirttiği video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ASKERİ TEÇHİZAT VE YİYECEK SIKINTISI ÇEKİYORLAR

DHA'da yer alan habere göre öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve altyapısına ciddi zarar verildiğini ve Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

Muharebe pozisyonlarını koruyacak düzenli ordu birimlerinin bulunmaması nedeniyle, onların yerini zorunlu siviller alıyor.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Azerbaycan'ın, İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kontrol altına alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

AĞBEND KASABASI GERİ ALINDI

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

İRAN SINIRINI TAMAMEN KURTARDI

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı.

133 YERLEŞİM İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı. Ele geçen yeni yerleşim birimleriyle Azerbaycan Ordusu 133 yerleşim birimini işgalden kurtarmış oldu.

23 EKİM'DE CEPHE HATTINDAKİ DURUM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "22-23 Ekim gün ve gecesi Ağdara, Fizuli-Hadrut-Jabrail ve Gubadlı'da cephe operasyonları değişen yoğunlukta devam etti. Ermeni güçleri Azerbaycan savunma mevzilerine küçük silahlar, havan topları ve toplarla ateş etti.

Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin Fuzuli, Cebrayil ve Kubadlı yönlerinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ciddi darbeler vuruldu. Önemli yüksek tepeler ele geçirildi.

ASKERLERİ ÇATIŞMAYI REDDEDİYOR

Ermenistan'ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ'a getirilen personelin çatışmaya girmeyi reddettiği ve mevzilerinden kaçtığı ortaya çıktı. Şu anda tüm cephede savaş devam ediyor."