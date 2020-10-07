Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusu tarafından alınmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu tarafından 1 kent, 1 kasaba ve 26 köy düzenlenen harekatla Azerbaycan'a kavuştu. Bu sabah saatlerinde Şükürbeyli köyünde de Azerbaycan bayrağı dalgalandı.
HAREKATI DOĞRULAYAN ANEKTOD
Habertürk TV Dış Politika Koordinatorü Çetiner Çetin'in haberine göre, Ermenilerden geri alınan topraklarda yaşlı Ermeni bir kadın ile Azerbaycan askeri arasında yaşanan diyalog, gerçekleşen harekatın haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Azerbaycan televizyonunda da yayınlanan anektodda, Azerbaycan askerlerinin Ermeni güçlerinden alınan bir köye girdiği kameraya yansıdı.
YAŞLI KADINA SAĞLIĞINI SORDU
Görüntüde, yaşlı Ermeni kadınla Azerbaycan askeri arasında gelişen diyalogda yer aldı. Evinin kapısında bekleyen kadın, "Askerler" dedi. Azerbaycan askeri bunun üzerine, "Biz Azerbaycan askerleriyiz. Sağlığın yerinde mi? Köyde kimse kaldı mı?” diye yaşlı kadının halini durumunu sordu.
ERMENİ KADIN: "EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"
Ermeni kadın bunun üzerine, "Ben varım bir kaç ev daha var” dedi. Askerler sorularına, "Ne iş yapıyorsun ailen nerede? diye devam etti. Ermeni kadın, "Ailem Ermenistan da... Ben burada satıcıyım küçük bir dükkanım var. Yalnızım” dedi. Azerbaycan askerlerinin, "Biz buradayız" sözüne ise yaşlı Ermeni kadın, "Evinize hoş geldiniz” diyerek nokta koydu.
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