Azerbaycan duyurdu: 71 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 71 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonunun yaptığı açıklamada, 12-13 Eylül'de Azerbaycan 'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı.

Azerbaycan, Ermenistan ile çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cansız bedenlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Bunun sonucunda Azerbaycan’ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.