Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Aliyev Azerice paylaştığı mesajında, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı, iki devlet tek millet. Kardeş Türkiye halkını tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.