Azerbaycan askeri kilisede ezan okudu!

İHA

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Bu sabah saatlerinde ise Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi.

200 BİN KİŞİ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu. Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

KİLİSEDEN EZAN SESİ YÜKSELDİ

Dün ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLAMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken, hızla yayıldı.

Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

KARABAĞ'A TÜRK BAYRAĞI DİKTİLER

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ’da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan başka bir videoda ise askerler, Türkiye’ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını Karabağ'a dikti.

Bu video da sosyal medyada büyük ilgi gördü.