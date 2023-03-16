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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Karar metninde ECB'nin son dönemde piyasalarda yaşananları yakından takip ettiği belirtildi. Euro Bölgesi bankacılık sisteminin dayanıklı olduğu vurgulanan metinde ancak gerekmesi durumunda ECB'nin finansal istikrarı sağlayacak politika araçlarına sahip olduğu belirtildi

Giriş: 16.03.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
HABERTURK.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı.

ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.5'e, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve ocakta da 50 baz puan artırmıştı.

ECB tarafından yapılan açıklamada enflasyonun uzun süre yçok yüksek bir seyir izlenmesinin beklendiği için 50 baz puanlık faiz artırımına gidildiği ifade edildi.

Bankanın piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen karar metninde "Kurul, Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak için gerekli cevabı vermek üzere hazır bulunmaktadır. Euro Bölgesi bankacılık sektörü güçlü sermaye ve likidite pozisyonuyla dayanıklıdır. Ancak ECB'nin politika araçları da Euro Bölgesi finans sistemini gerekirse destekleyecek likiditeyi sağlayacak donanıma sahiptir" denildi.

BANKACILIĞA YÖNELİK ENDİŞELER ETKİLEMEDİ

ECB'nin bu artırımı geçen hafta ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflası ve bu hafta Credit Suisse hisselerinde yaşanan sert düşüşler sonrasında geldi.

Küresel olarak bankacılık sistemine yönelik endişelerin artmasının ardından Fed'in 22 Mart'ta faiz artırımlarına ara verme ihtimali fiyatlanırken ECB son yaşanan gelişmelerden önce oluşan beklentiye paralel bir karar aldı.

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