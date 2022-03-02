Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve arz kesintilerine ilişkin korkular doğalgaz piyasasında bugün sert oynaklığa neden oldu.
Hollanda doğal gaz spot piyasası TTF'de işlem gören nisan vadeli doğal gaz kontratlarının 1 megavatsaati 194 euro üzerine çıkarak rekor kırdı. Fiyatlar daha sonra 170 euro bandına inse de 2021 Aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviyede kalmayı sürdürüyor. Bu fiyatın bin metreküp karşılığı yaklaşık 1700 dolara tekabül ediyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, yaptırımların ardından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde “Avrupalıların doğalgaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” demişti.
Avrupa Birliği, Rusya ve Belarus'a yönelik oligarkları ve merkez bankasını hedef alan yeni yaptırımları onaylarken finansal kurumlarını SWIFT küresel ödeme sisteminin dışına itmiş ancak Rusya'da özellikle enerji gelirlerinin toplandığı ülkenin en büyük bankası Sberbank ve Gazprombank'a yönelik yaptırımlar sınırlı kalmış ve SWIFT yaptırımlarında yer almamıştı.
Analistler yaptırımlara karşı misilleme geleceğini belirtse de Rusya doğal gaz ihraç etmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'da savaşın boru hatlarına zarar verebilecek daha ağır bombardımanlarla yeni bir aşamaya girebileceği belirtiliyor.
Rus gazına alternatif olarak gösterilen Katar ve ABD'nin sattığı LNG'de ise üretim kapasitesi kısıtlamaları nedeniyle kısa vadede ihracat hacimlerinin ihtiyaç duyulan düzeyde artmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.
TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?
Türkiye'nin boru hatlarından aldığı doğalgazın önemli bölümü petrol fiyatlarına endeksli ve bu fiyatlar Brent petrolün son 9 aylık ortalama fiyatına göre 3 ayda bir güncelleniyor. Bu nedenle Avrupa'daki spot doğalgaz fiyatlarındaki değişimler, uzun dönemli kontratları doğrudan etkilemiyor.
Ancak Türkiye spot fiyatlarla da boru gazı ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alıyor. Bu fiyatların da Avrupa fiyatlarına paralel olarak hızla artması bekleniyor.
Enerji sektörü kaynakları, Türkiye’nin şu an doğalgazda ithalat maliyetinin bin metreküp için ortalama 700 dolar civarında olduğunu tahmin ediyor. Boru gazında ortalama 310 dolar olan maliyet, spot LNG ile birlikte ortalamada 700 dolara yükseliyor.
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