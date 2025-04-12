Esenyurt’ta İSKİ çalışması sırasında delinen doğalgaz borusu alev aldı. Alevler metrelerce yükseğe ulaşırken 2 binanın dış cephesi yandı. 2 İSKİ çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 10. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ çalışması sırasında kepçeyle evlere dağıtım yapan doğalgaz borusu delindi. Delinen borudan çıkan gazlar bir anda alev aldı. Alevler çalışma yapılan 4 katlı 2 binaya sıçradı. Binaların dış cepheleri ve giriş kattaki 2 daire hasar aldı.

2 İŞÇİ YARALANDI

Olay yerine ihbar üzerine sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken alevlerden dolayı yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sırasında bir de park halindeki motosiklet yandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi ve itfaiyenin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

"KAZI ESNASINDA PATLAMA OLDU"

Olayın yaşandığı binada yaşayan vatandaş yaşananları anlatarak, "Sabah arabanızı çekin çalışma yapacağız dediler. Biz arabaları çektik 10 dakika sonra kazı esnasında doğalgaz patlaması oldu. Çocukları çıkardık çok şükür. Biz dava açacağız vatandaş olarak çalışmaya da bir daha izin vermeyeceğiz. Tüm dairelerde hasar oluşmuş" dedi.