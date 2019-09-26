Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Türk donanmasına ait Ada sınıfı ASW korvetlerinin dördüncüsü olan TCG Kınalıada korveti (F-514),bu pazar günü Pendik Tershanesi'nde düzenlenecek törenle donanmaya katılacak.

TÜRK MÜHENDİSLERİNİN EMEĞİNİN ÜRÜNÜ

MİLGEM projesinin bir parçası olarak Tuzla Deniz Tershanesi'nde inşa edilen 99.5 metre uzunluğundaki dev korvetin genişliği ise 14.4 metre. Geminin tüm elektronik sistemi Türk mühendislerinin emeğinin ürünü.

HIZI 54 KİLOMETREYE ÇIKABİLİYOR

Tamamen yerli üretim olan ve saatte 54 kilometre hıza ulaşabilen savaş makinesi, yine Türk mühendislerince üretilen Atmaca güdümlü füzeleriyle donatıldı. Kınalıada korveti için özel bir arma da tasarlandı.

Kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki birçok filoya özel armalar tasarlayan Ömer Erkmen, Kınalıada için tasarladığı armayı anlattı. İşte o özel geminin taşıyacağı arma...

TCG Kınalıada korvetinin armasını tasarlayan Ömer Erkmen.

"MAVİ VATANA ADANMIŞLAR"

"Geminin armasını tasarlarken özelliklerine göndermeler yapmaya çalıştım. "Mavi Vatana Adanmışlar" sloganı ile ülkemizi çevreleyen denizleri içine alan haritayı merkeze alarak, gökyüzündeki bulutlar arasına ADVENT sisteminin logosunu, geminin Atmaca füze kabiliyeti ve ilk atışını yapma özelliğine gönderme olarak TCG KINALIADA’dan ateşlenişini grafik olarak derledim.

"HER HAVA ŞARTINDA GÖREV YAPIYOR"

Gece-gündüz her hava şartında görev yapabilme imkânı sağlayan elektronik sistemleri temsilen gökyüzünü gece olarak renklendirdim. Gökyüzünde parlayan 16 adet yıldız tarihteki Türk devletlerini temsil ediyor. Roketin egzozundaki yıldız şeklindeki parlama Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi 16 köşelidir ve bayrak üzerinde yerini alacak şekilde konumlandırılmıştır.LIADA’dan ateşlenişini grafik olarak derledim.

GÜVERTESİNE HELİKOPTER İNEBİLİYOR

Geminin helikopter kabiliyetini temsilen bir Seahawk resmedilmiştir ve pruvasında geminin bıyık dalgaları ile yarışan 3 küçük yunus figürü, sınıfının diğer 3 kardeş gemisine göndermedir. Bütün bu görsel kurguyu vizyonu ve liderliği ile ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinde yerini almasına yol gösteren Atamızın portresiyle tamamladım.

"ARMA GEMİNİN RUHUDUR"

Atatürk portresi sevgili babam ve büyük usta Aydin Erkmen’in kaleminden çıkmıştır. Her geminin ruhunu temsil eden armasını tasarlama ayrıcalığını bana sunan ve fikirleriyle tasarıma destek veren gemi personeline de ayrıca teşekkür ederim."

ÖMER ERKMEN KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Erkmen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılından bu yana TSK'ya ait hava, kara, deniz kuvvetlerindeki filolar için 300'ün üzerinde arma tasarımı gerçekleştirdi.