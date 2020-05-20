İHA

İstanbul Şişli’de 12 Mayıs tarihinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir sanat galerisine operasyon düzenlendi. Operasyonda, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ kapsamında olabileceği değerlendirilen 78 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin içerisindeki 21 adet çininin, Üsküdar’da bulunan 521 yıllık tarihi Kaptanpaşa Camii’nden 2015 yılında çalındığı tespit edildi.

ÇİNİLER CAMİYE TESLİM EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Kaptanpaşa Camisi’nin 1499 yılında inşa edildiği öğrenilirken, çalınan çinilerin 18. yüzyıldan kalma ve Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen eserler, Kaptanpaşa Camisi’nde sergilendi. Ardından çiniler, yerlerine tekrar yerleştirilmek üzere camiye teslim edildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ BIRAKILDI

Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.

"EMNİYETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Eserleri teslim alan cami imamı Metin Aydoğan, “Mübarek Ramazan-ı Şerif içerisinde bu güzel eserlere kavuşmak işin sevinç tarafı. Emniyet güçlerimizin bu eserleri ait olduğu yere getirmeleri başka bir sevinç. Camimiz ilk yapıldığında ahşapmış. Yangınlardan sonra şu anki halini almış. İçeride bu malzemeler gibi kürsü ve mihrap gibi birçok şey orijinaldir. Yaklaşık 550 senelik bir tarihi olan bu camimizin çalınan parçalarını bu camiye tekrar kavuşturan emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür tarihi eserlerimizi çalan hırsızlara da bir mesaj olur İnşallah” dedi.