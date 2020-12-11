Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklamaları Habertürk yazarları Nagehan Alçı ve Sevilay Yılman'ın köşelerinde yer aldı.

NAGEHAN ALÇI

Yalnızca Türkiye değil tüm dünya aşıya kilitlendi.

Bize ilk etap bu hafta sonundan itibaren Çin’den ulaşıyor.

Aralık sonuna kadar 20 milyon doz gelmiş olacak.

Ocak ayında 20 milyon daha ve Şubat ayında da bir 10 milyon, toplam 50 milyon doz aşı ile 2.5 aylık bir süre içinde 25 milyon kişi aşılanmış olabilir.

Aşılar geldikten sonra hemen kullanılmıyor, biliyorsunuz.

İki haftalık bir inceleme ve test etme süresi olacak.

Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu onaylayınca süreç başlayacak.

Aşılar geliyor ama tartışmalar bitmiyor.

Batı ülkeleri ABD-Alman aşısı alırken bizim Çin’den aşı almamız ile ilgili hala belli çevreler türlü spekülasyonlar üretiyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise aşıların geldiğini ve el altından iktidar çevresine dağıtıldığını ileri sürüyor.

Bu iddialar devam ederken dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı.

Kendisiyle 40 dakikalık verimli bir telefon sohbeti yaptık.

Bu vesileyle Sayın Koca’ya henüz yanıtlamadığı soruları sordum.

Merak ettiğim her şeyi bana detaylarıyla anlattı.

Aylardır konuşulan bazı konularla ilgili ise ilk defa çok çarpıcı bilgiler verdi.

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SEVİLAY YILMAN

Dün akşam saat 22.30 civarı telefonum çaldı.

Arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca idi.

Bildiğiniz gibi Çin menşeli Sinovac şirketine ait Kovid-19'dan koruyan aşının Türkiye’deki Faz-3 araştırmasına gönüllü denek oldum.

Ve sizlerle paylaştım.

Paylaştım ama tabii sonrasında Fatih Altaylı’ya yaptığı; “Memnun kalmazsak aşının parasını ödemeyeceğiz” açıklaması ve tabii onun üzerine eş, dost, ahbaplardan gelen telefonlar, mesajlar dolayısıyla da biraz endişeye kapıldım.

Sağolsunlar. Basın danışmanları bu endişemi iletmişler kendisine.

O da hem gönüllü katılımımı kutlamak hem de endişelerimi gidermek adına bizzat aramak istemiş.

"İLK AŞI YAPTIRACAK OLAN BENİM"

“Aşıyı almamak gibi bir şey olmayacak rahat olun. 50 milyon doz için el sıkıştık. Ve bu ay sonuna doğru da yoğun bir şekilde aşılama başlayacak. Ve emin olun başladığı anda da ilk yaptıracak olan benim. Ve benimle birlikte tüm Bilim Kurulu üyeleridir!” diye başladı söze Bakan Koca ve neden “Beğenmezsek parasını ödemeyeceğiz” ifadelerini kullandığını da şu sözlerle açıkladı:

“Demek istediğim şuydu aslında; Sinovac şirketi ile yaptığımız sözleşme, aşısının da ne kadar güvenilir olduğunun bariz ispatıdır. Biz şirkete dedik ki; Sizinle 50 milyon doz için anlaşma yaparız ancak sonuçlarında bir olumsuzluk olursa parasını da ödemeyiz. Yani bir bakıma aşılarına ne kadar güven duyup duymadıklarını, ne kadar emin olup olmadıklarını test etmek için rest çektik.

"MEVCUTLAR İÇİNDE EN GÜVENİLİR"

Diğer aşı şirketleri böyle bir reste tamam demezken Sinovac hiç tereddüt etmedi ve teklifimize; 'Biz aşımıza sonuna kadar güveniyoruz!' diyerek onay verdi. Sinovac’ın aşısıdan vazgeçmemiz söz konusu bile değil. Bırakın vazgeçmeyi, biz şu anda 100 milyon doza nasıl çıkarırız anlaşmamızı diyerek şartlarımızı zorluyoruz. Çünkü yaptığımız tüm çalışmalar, araştırmalar bize gösterdi ki mevcut aşıların içerisinde en güvenilir olanı Sinovac’ın aşısı!”

Uzun bir konuşmaydı.

O nedenle sohbeti soru/cevap şeklinde aktarmak istiyorum.

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