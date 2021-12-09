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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Asgari ücret zammı 2022 - İlk rakamlar bekleniyor

Asgari ücret pazarlığında kritik toplantı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantı için bir araya geldi. Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporların görüşüleceği toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Toplantılar çok pozitif bir iklimle geçiyor. Herhangi bir kesimin bir rakam önerisi olmadı. Bazen bizlere düşük-yüksek gelen faklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşvikleri, çalışanlara yapılacak bir takım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır" dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, geçen yılki toplantıda TÜİK'in tutar açıklamasına karşı çıkmıştı. TÜİK'in bugünkü toplantıda asgari geçim tutarını açıklamayabileceği belirtiliyor

09.12.2021 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Asgari ücret zammı 2022 - İlk rakamlar bekleniyor
HABERTURK.COM

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapıyor.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) evsahipliğinde gerçekleştiriyor.

TÜİK ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLAMAYABİLİR

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, geçen yılki toplantıda TÜİK'in asgari geçim tutarı hesaplamalarını neye göre yaptığının belli olmadığını belirterek itiraz etmişti. Koç, bu nedenle TÜİK'in tutar açıklamasına karşı çıkmıştı. TÜİK'in bugünkü toplantıda asgari geçim tutarını açıklamayabileceği belirtiliyor.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

TİSK BAŞKANI AKKOL: TÜRK-İŞ, BAKANLIK VE TİSK ARASINDA KUVVETLİ BİR İŞ BİRLİĞİ VE UYUM VAR

Toplantıdan önce konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ümit ediyorum en kısa zamanda bu süreci olumlu, güzel bir şekilde tamamlarız. Kamuoyunda bazen taraflar olarak nitelense de işçi kesimini temsil eden Türk-İş, kamuyu temsil eden bakanlığımız ve işvereni TİSK arasında kuvvetli bir iş birliği, kuvvetli bir uyum var. Bazen mutabık kalamadığımız konular var. Biz üç tarafta ülkemizin geleceği için doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Çok pozitif bir iklimle geçiyor toplantılar. İnşallah sonucu da neticesi de böyle olur.

Şu an komisyonda yaptığımız toplantılarda herhangi bir kesimin bir rakam önerisi olmadı. Görüşler, analizler paylaşılıyor. Bu sene herzamankinden daha kuvvetli bir veri analizi, anketler, işletme sahiplerinden, çalışanlardan alınan görüşler var. Bazen bizlere düşük-yüksek gelen faklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşvikleri, çalışanlara yapılacak bir takım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır" dedi

İLK TOPLANTIDA BAKANLIĞIN ANKETİ AÇIKLANMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık Çarşamba günü yapılan ilk toplantıda, yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldü. Açıklanan anket sonuçlarına göre işverenlerin yüzde 34’ü 'Yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna 3501 ile 3750 TL arasında cevabını verdi. İşveren cevaplarının ortalaması 3924 TL oldu. İşçi tarafında yüzde 37.3 oranı ile 3750 ila 4000 TL arasındaki beklenti öne çıktı. İşçilerin verdiği cevaplarda ise ortalama 4.368 TL olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamada, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: KAMUOYUNDA OLUŞAN RAKAMLARIN ALTINDA BİR ŞEYE EVET DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

7 Aralık Pazartesi Türk-İş ev sahipliğinde yapılan ikinci toplantıda ise, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Rakam söylememeye gayret ediyoruz ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Oluşan rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız. Ülkeyi yönetenler makul, mantıklı bir rakam önümüze getirirseler, işçi, işveren ve hükümet birlikte kısa bir zamanda imzalamayı temenni ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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