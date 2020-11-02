Asemptomatik koronavirüs hastaları böyle tespit edilecek!

Yapay zeka modeli, cep telefonuyla kaydedilen öksürükler yoluyla asemptomatik koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonlarını tespit ediyor. ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nden araştırmacılar, geliştirdikleri bir yapay zeka modeliyle öksürük yoluyla asemptomatik yani belirti göstermeyen koronavirüs enfeksiyonlarını tespit etmeyi başardı. Çalışmanın sonuçlarına göre, yapay zeka, Covid-19 ile enfekte olduğundan şüphelenmeyen kişiler için uygun bir tarama aracı sağlayabilir.
ÖKSÜRÜKTEKİ FARKLILIĞI YAPAY ZEKA AYIRT EDEBİLİYOR
MIT News'te yer alan bilgilere göre, koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan asemptomatik kişiler, hastalığın fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermiyor. Bu nedenle bilmeden enfeksiyonu başkalarına yayabiliyorlar. Ancak MIT araştırmacıları, asemptomatik kişilerin öksürme biçiminin sağlıklı bireylerden farklı olabileceğini keşfetti. Uzmanlara göre, bu farklılık insan kulağı tarafından deşifre edilemiyor ancak bu farklılığın yapay zeka tarafından yakalanabileceği açıklandı.
YAPAY ZEKA ÖKSÜRÜKLERİN YÜZDE 98.5'İNİ DOĞRU TANIMLADI
Araştırmacılar, modeli on binlerce öksürük örneğinin yanı sıra sözlü sözler üzerine de eğitti. Model, semptomları olmadığı halde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin öksürükleri üzerinden Covid-19 olduğunu doğruladı. Modelin gelen öksürüklerin yüzde 98,5'ini doğru bir şekilde tanımladığı açıklandı.
Geliştirilen yapay zeka modeli, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanırsa ücretsiz bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek. Bir kullanıcı her gün oturum açabilecek, telefonuna öksürerek virüs bulaşıp bulaşmayacağı konusunda anında bilgi alabilecek.
SALGININ YAYILMASI AZALTILABİLİR
MIT'den araştırmacı bilim insanı Brian Subirana, "Teşhis aracının etkili bir şekilde uygulanması ile bu grup, sınıflara, fabrikaya veya restorana gitmeden önce kullanırsa salgının yayılmasını azaltabilir" dedi.
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