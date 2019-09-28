Artvin'in Borçka ilçesinde dün geceden itibaren devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

İHA'da yer alan habere göre bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, Borçka-Hopa karayolu ulaşıma kapandı. Kapanan kara yolu bir süre sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Birçok ev ve işyerinin ise sular altında kaldığı öğrenildi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sel felaketiyle ilgili bir can kaybının olmadığını, belediye, kaymakamlık ve jandarma ekipleriyle işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.