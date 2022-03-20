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Valilikler art arda açıkladı! Eğitime kar engeli

Son dakika haberine göre Türkiye'yi etkisi altına kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Buna göre Düzce ve Kars'ta okullar yarın tatil edildi

20.03.2022 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Yarın (21 Mart) okullar tatil mi? SON DAKİKA: Valiliklerden il il kar tatili açıklaması
Art arda açıklandı! Eğitime kar engeli
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Genel

Son dakika haberine göre Düzce'de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.

KARS

Kars'ta da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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