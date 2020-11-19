Arkadaş vahşeti! 3 aydır kayıptı!

DHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu (30) için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.

TANINMAYACAK HALE GELMİŞ

DHA'da yer alan habere göre cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞ

Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki cenaze, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

POLİSTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Bahçeden çıkarılan cansız bedenin Mehmet Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.