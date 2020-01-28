Arda Turan, Galatasaray'a transferine dair bir açıklama yaptı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arda, "Aslolan Arda Turan değil, Galatasaray'dır. Başkan ve yönetim kurulunun kararını saygıyla karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Türk futbolunun değerli üyeleri ve sevgili Galatasaraylılar...

Son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili üzüntülerimi ve düşüncelerimi açıklama ihtiyacı hissettim.

Galatasaray benim çocukluk hayalim, çocukluk aşkım. Ne mutlu bana ki hayallerim gerçek oldu ve o forma altında Arda Turan oldum. Ben o renkleri çok sevdim. Konu sarı kırmızı olunca da hayatım boyunca hiçbir talebim, bir şartım olmadı. Gittiğim her yerde Galatasaray sevgimi göğüs gere gere ifade ettim. Atletico Madrid'e de Barcelona'ya da Galatasaraylı Arda Turan olarak gittim. Bununla da iftihar ettim.

Evet, yanlışlarım oldu. Bunun bedelini de yine ben ödedim. Ama sevindiğim tek bir şey var. Ben Galatasaray Spor Kulübü'ne hiç yanlış yapmadım. Bu benim en büyük mutluluğum ve hep öyle de kalacak.

Arda Turan ismi üzerinden Galatasaray'da bir tartışma yaşanmışsa, yaşanıyorsa bu benim en büyük üzüntüm olacak. Çünkü aslolan Arda Turan değil, Galatasaray Spor Kulübü'dür. Ben bunu hiç unutmadım. Bundan dolayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun kararını saygıyla karşılıyorum. Ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu süreçte bana destek veren, sevgilerini ileten başta ultrAslan olmak üzere tüm Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatım boyunca onların desteğini her zaman arkamda hissettim.

Birkaç özel kelime de Fatih Hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun içimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarısı için olacak.

Ve değerli spor kamuoyuna.

Her bir kulübümüzün, oyuncumuzun başarısı, Türk futbolunun başarısı olacaktır. Başta Milli Takımımız olmak üzere sahada ter döken, mücadele eden futbolcu kardeşlerime ve kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Yüreğim her zaman onlarla birlikte olacak.

Saygılarımla"

NELER YAŞANMIŞTI?

Başakşehir'le olan sözleşmesi feshedildikten sonra Galatasaray'a döneceği öne sürülen Arda Turan için Fatih Terim bir açıklama yapmış ve Galatasaray'a dönüşüne yeşil ışık yakmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bunun ardından birkaç kez "Arda Turan gündemimizde yok" açıklaması yaparken Fatih Terim de Cengiz'e yanıt vermişti. Antrenman sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Terim, "Ben başkanın yerinde olsam o ifadeyi kullanmazdım. Galatasaray'a hizmet etmiş, giderken de para kazandırmış bir kişi için o ifadeyi kullanmazdım" demişti. Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim, bir kez daha bir açıklama yapmış ve "Arda Turan'a ikinci bir şans verilmesinden yanayım" ifadelerini kullanmış ve yönetimle aralarında fikir ayrılığı olduğunu belirtmişti. Mustafa Cengiz, Terim'e ertesi gün yanıt vermiş, "Galatasaray bir felsefe kulübü değildir. Fikir ayrılığı olmaz. Fikir ayrılığı varsa ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" demişti. Fatih Terim bunun ardından istifa etmeyeceğine yönelik bir Twitter paylaşımı yapmıştı.