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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Antalya ve Diyarbakır'da peş peşe deprem! 10 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya ve Diyarbakır'da korkutan deprem! 10 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. 9 Ağustos'ta Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından gözler 10 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. 10 Ağustos Perşembe günü Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Malatya, Diyarbakır ve Antalya'da deprem deprem meydana geldi. İşte 10 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 20:10
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 9 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe depremler meydana gelirken 10 Ağustos Perşembe günü ise Güney Kıbrıs Rum kesiminde deprem oldu. İşte 10 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

        • 2

          10 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          10 Ağustos Perşembe günü Güney Kıbrıs Rum kesimi, Malatya, Diyarbakır ve Antalya'da deprem meydana geldi.

        • 3

          ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 16:16'da Antalya Gazipaşa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          DİYARBAKIR 4.2 İLE SALLANDI!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Diyarbakır Kaledibi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

          MALATYA'DA DEPREM OLDU

          10 Ağustos saat 11:48'de Malatya Pütürge'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

          GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİNDE DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 10 Ağustos Perşembe günü saat 05:41'de Kıbrıs Rum kesiminde deprem oldu.

        • 4

          10 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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