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İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Antalya'da sel felaketinin yaşanmasının ardından, İzmir'de de şiddetli sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

Giriş: 13.12.2022 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Antalya'dan sonra İzmir! Caddeler göle döndü - Haberler
Antalya'dan sonra İzmir! Caddeler göle döndü
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AA

İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak ve Balçova ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, yağmurlu günlerde su baskınlarının yaşandığı Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı.

Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

BAZI ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI

Yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu. Balçova'da ise evlerden gelen su baskını ihbarlarına ekipler müdahalede bulundu.

Burada bazı araçların suyun içinde kaldığı görüldü. Bahçelerarası bölgesinde ise suyun içinde kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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