O kentte 2 gün sonra yine görüldü! Oltayı kopardı!

İHA

Son dakika haberler... Antalya'da amatör balıkçı Akın Dinçer ve arkadaşları, sabah saatlerinde Kemer ilçesi Beldibi açıklarında tekneyle balık avına çıktı.

2 KM AÇIKTA, 3 METRELİK KÖPEK BALIĞI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıklıkta ve 130 metre derinlikte Dinçer’in oltasına yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 100 kiloya yakın köpek balığı takıldı.

"ANTALYA'YI KÖPEK BALIKLARI BASMIŞ"

O anlar balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltayı çekmekte zorlanan Dinçer ve arkadaşları, “Bu geçen seferkinden biraz daha büyük. Abi bu daha büyük, oha lan, şuna bak, oy oy oy, bak bak bak, oha oha. Abi dev gibi bir şey bu ne ya, abi köpek balıkları basmış Antalya’yı. Çek çek çek. Oha” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdiler.

OLTAYI KOPARIP DERİNLİKLERE DALDI

Su yüzünde görüntülenen köpek balığı oltayı kopardıktan sonra derinliklere daldı. Antalyalı balıkçılar o anları sosyal medyada paylaştı.

"BU BALIKLARI YAKALAMAK İSTEMİYORUZ"

Akın Dinçer, “Beldibi’nde açık denizdeyiz, yine bir talihsizlik yaşadık. Biz bu balıkları yakalamak ve çekmek de istemiyoruz. Fakat hayvan yeme takılıyor. Bugün yine dev bir köpek balığı yakaladık. İki gün önce yakaladığımızdan daha büyüktü.

Derinlik 130 metre civarında. O kadar da korkulacak bir durum olmadı. Çok açıktayız. Balık çok büyüktü. Zevk aldık ama bunları yakalamak istemiyoruz. Bizim amacımız yiyebileceğimiz balıklar. Bugün de böyle geçti, çok yorulduk” diye konuştu.