Antalya'da bir orman yangını daha!

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. 40 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Alevlere, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra arazöz, itfaiye, su tankerleri ve iş makineleri ile jandarma ve orman ekipleri müdahale etti.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Yangın, 40 dönümlük bir alanda etkili oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı dedi.