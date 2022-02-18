2.5 yaşında dehşeti yaşadı! Anne ve sevgilisi!

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Meral Yıldız'ın haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne “çocuğa fiziki şiddet” uygulandığının ihbar edilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

ŞİDDETE UĞRADIĞI TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre açıklamada, “Görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2.5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi edilmiş, annesine ve annenin erkek arkadaşına adli işlem yapılmıştır.

ANNE VE ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Çocuğun annesi ‘Aile Yükümlülüğünün İhlali’ suçundan, annenin erkek arkadaşı da ‘Kötü Muamele, Eziyet ve Kasten Yaralama’ suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.

ÇOCUK YURDA TESLİM EDİLDİ

Şiddete maruz kalan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda teslim edilmiştir” denildi.