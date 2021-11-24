Anne babalar dikkat! Bir anda yola fırladı! Korkunç olay kamerada!

Bursa'da kaza, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yoldan karşıya geçmek için yola çıkan çocuğa bir otomobil çarptı.

İHA'da yer alan son dakika haberine göre çarpma sonucu önce kaputa çarpan çocuk daha sonra metrelerce havada savrulup feci biçimde yere düştü.

İlk müdahaleyi araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaparken; yaralı çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.