Son yıllarda lira ve rublenin dolar karşısında değer kaybetmesi, küresel ekonomideki yavaşlama ve kriz, daralan ithalat ve ihracatı hareket geçirmek, yaşanan pazar kaybını engellemek için Türk ve Rus tarafları harekete geçirdi. Teknik hazırlıklar tamamlandı.

İLK SEVKİYAT BU AY

3 Eylül’de 250 bin ton Rus tahılının Karadeniz ve Akdeniz limanlarına tedariki konulu ihale, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Ankara'da düzenlendi. İhale şartlarına göre Rus mahsullerinin teslimi 10 ila 27 Eylül tarihlerinde Mersin Limanı’na yapılacak. Ödemeler ise ruble üzerinden gerçekleşecek. İhaleyi kazanan İsviçreli Grain Export SA şirketi, ilk sevkiyatta 60 bin tonluk tahılın Türkiye'ye tedarik edecek.

KUR RİSKİNE ‘YEREL’ KALKAN

Şirket yöneticileri, Türk tarafıyla anlaşmanın Rus rublesi üzerinden yapıldığını, ‘ekonomik fayda’ sağlamak adına yerel para birimi üzerinden ticaretin tercih edildiğini söyledi. Böylelikle ihalelerin daha şeffaflaştığı, döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklanabilecek riskler azalttığını belirttiler.

YEREL PARA İLE TİCARET ŞARTI…

Geçen hafta İhracat Ana Planı’nı açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yenilenen ticaret anlaşmalarına ‘yerel para ile ticaret’ şartını koyduklarını söylemişti. Pekcan “Dünyada artık hep serbest ticaret anlaşmaları (STA) yapıldığını görüyorsunuz. Avrupa Birliği de ülkelerle STA yapmaya başladı. Biz de kendi STA’larımızı artırırken mevcut STA’ları da güncellemeye çalışıyoruz. Burada da hep yerli paralarla ticareti anlaşma metnine koymak için özellikle önem ve özen gösteriyoruz” demişti.

Tam bir yıl önce, 8 Eylül’de Tahran’da gerçekleşen Suriye zirvesinin hemen akabinde İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Türkiye, Rusya ve İran'ın yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

Rusya geçtiğimiz haziran ayında Çin ile yerel para birimi üzerinden ticaret yapma konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, ulusal para birimlerinin kullanımı anlaşmasının küresel piyasalardaki istikrarsızlık bağlamında bankacılık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla yapıldığını ifade etmişti.