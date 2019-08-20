Ankara'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Ankara’nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Deprem, başta Mamak olmak üzere Başkent'in çeşitli bölgelerinde büyük paniğe neden oldu.

Ayrıntılar birazdan...