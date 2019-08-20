Son depremler nerede oldu? sorusu merak konusu haline geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 20 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER 20 AĞUSTOS 2019 - KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?