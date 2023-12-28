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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da kayınpederinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti - Güncel Gündem haberleri

        Ankara'da kayınpederinin tabancayla vurduğu kadın öldü

        Ankara'da vahşi bir kadın cinayeti işlendi. Olayda S.D. adlı cani gelini Derya Demir'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:49
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        Ankara'da kadın cinayeti! Fail bu kez kayınpeder
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        Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü.

        AA'da yer alan habere göre S.D., gelini Derya Demir ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında S.D., gelini Derya Demir'i tabancayla sırt ve baş kısmından vurdu.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        S.D. gözaltına alındı. Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in de geçen hafta emlakçı dükkanında hayatına son verdiği öğrenildi.

        *Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir

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