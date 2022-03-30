Cinsel saldırıda bulunan doktor tutuklandı

Alınan bilgiye göre G.K, 25 Mart'ta Ankara'da bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından kendisini "Atakan" olarak tanıtan anestezi doktoru İsa Ö.K'nin ultrason çekilen alana gelip perdeleri kapatarak özel bölgelerine dokunduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu ileri süren G.K, doktordan şikayetçi oldu.
Hastane polislerinin olay yerine yakın kamera görüntülerini izlemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli İsa Ö.K, savcılık sorgusunda şu beyanda bulundu:
"Bir önceki hastaya bloğum başarılı olmadığı için bu hastayı pekiştirme amacıyla muayene ettim. Hastanın bu muayeneyi yaparken bilinci açıktı. Kendisine bilgilendirme yaptım. Yaptığım işlemleri de adım adım anlattım. Muayeneyi yaptığım alanda perdenin dışında pek çok insan vardı. Ayrıca ben muayene yaparken de hastanın yakını olan sağlık çalışanı içeri girip çıktı.
Hastanın ameliyatı sebebiyle bir komplikasyon gelişmeyecek olmasına rağmen önceki hastadaki bilgimi pekiştirmek için sadece cihaz ile sağ ve sol omuz bölgelerini kontrol ettim. Müşteki beni ismen tanır, kendinde telefon numaram vardır. Kimliğimi gizleme ihtimalim mevcut değildir. Ben kendimi kimseye Atakan olarak tanıtmadım. Sadece yolda yürüyorken mesai arkadaşım olan Atakan'ın ismini söylemiş olabilirim."
Bazı hastaların narkozun etkisiyle bu tür davranışlar sergileyebileceğini savunan İsa Ö.K, cinsel saldırı ve taciz iddialarını kabul etmediğini söyledi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.
MUAYENEYİ KAYIT ALTINA ALMAMIŞ
Tutuklama müzekkeresinde, şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu tıbbi müdahalenin gerekliliği hususunda yeterli bir açıklama ortaya koyamaması, yine şüphelinin ilgili tıbbi müdahale sonrasında yapmış olduğu tespit ve işlemleri herhangi bir şekilde kayda almayarak ve ismini Atakan olarak belirterek olay yerinden ayrılmış olması, olayda kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koymaktadır. Şüphelinin nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren CD izleme tutanağı içeriği, müşteki ile arasında önceye dayalı bir husumet bulunmaması ve bilgi sahibi şahısların anlatımları dikkate alındığında şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağı göz önüne alınarak tutuklanmasına hükmedilmiştir."
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