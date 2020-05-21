Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Daha önce birikmiş borçları nedeniyle elektrikleri kesilen Wonderland Eurasia'nın (Ankapark) işletmecisi Başkent Elektrik ile bir protokol imzalayıp elektriğe kavuşmuştu. İşletmeci firma, güvence bedelini ve 2.5 milyon TL'ye ulaşan borcunu ödeyemeyince Wonderland Eurasia yine karanlıkta kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, bu dev yatırımın ve arazisinin ne olacağını sordum; şunları söyledi:

"Mecburen bu ayın sonuna kadar bekleyeceğiz. Geçen ayın sonuna kadar işletme bedelini ödemeyince sözleşme gereği bir ay mühlet verildi. Bu süre zarfında yükümlülüklerini yerine getirmezse ihtarname yollayacağız ve Belediye olarak el koyacağız. Ondan sonra vatandaşlarımızla beraber burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız. O alanı nasıl kullanacağımıza yönelik bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz."

Buranın belediyeye maliyetinin ne olduğuna ilişkin sorumuz üzerine Yavaş, "Çok pahalı imalatlar; binalar, konferans salonları yapmışlar. Yazık, günah. Mutlaka değerlendirmeye çalışacağız. Binalar yıpranıyor; yıpranması, aletlerin paslanması hep bize, halkımıza maliyet. Yeniden çalıştırmaya kalksan sıfırdan bakım yapman gerecek; bu da ekstra maliyet demek" dedi.

Zaman zaman alacaklıların parktaki mallara haciz koymaya kalktıklarını belirten Yavaş, "Parkın mülkiyeti bizde olduğu için haciz uygulanmasına müsaade etmiyoruz" dedi.

500 BİN ANKARALI'YA DESTEK

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, "El Ele" kampanyasının ulaştığı noktaya ilişkin şunları söyledi:

"Ramazan ayı artık çabalarımız sayesinde Ankara için iyilik ayı haline geldi. Örneğin bizden destek alanların faturalarının hepsi ödendi, bitti. Sularının kesilmesine karar verilip icraya gidilmeyen vatandaşlar vardı; bunların hepsi ödendi. İcraya verilenler kaldı; onların da ödenmesi sürüyor. Yalnızca otobüs kartı yüklemesi 10 bin civarında kaldı. 50 bin kişinin IBAN numaralarına 500 TL'ye kadar para yatırılması bitmek üzere. Bu çalışmalarda 500 bine yakın Ankaralıya dokunduk."

"KAYNAK BULUNAMAZSA..."

Başkan Yavaş'a, bu tür kampanyaların devam edip etmeyeceğini sordum; şunları söyledi:

"Dayanışma kampanyası duruma göre devam eder. Normalleşmeye ne zaman geçilecek bilemiyoruz. Sıkıntı olduğu müddetçe tedbir almak durumundayız. 12 milyar TL bütçemiz var; ayda 1 milyar TL gelirimizin olması gerekirken 300 milyona düştü. 2 milyara yakın yatırımı, ihaleleri erteledik. Acil olanlar dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Bu durumun sonucu olarak işçileri ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalabiliriz. Hükümet yeni kaynak bulamazsa mecburen işçi çıkaracağız."

Başkan Yavaş, ödenek noktasında kendilerine negatif yaklaşılıp yaklaşılmadığı konusunda, "Bütün belediyeler aynı durumda. Vakıflar Bankası faizler düşmesine rağmen, borçlarımızı yeniden yapılandırmıyor; teminat vermiyor, zorluk çıkarıyor. Biz de mecburen özel bankaya gidiyoruz. Vakıfbank'ın iki kredisini kapattık, özel bankadan kredi aldık. Devletin kazanması lazım ama mecbur kaldık" dedi.

Yavaş, daha önce toplanan bağışların bakiyesinin iadesi konusunda Çankaya Kaymakamlığı'ndan gelen yazıyla ilgili bir işlem tesis edip etmedikleri konusunda, "Dava süreci devam ediyor. Kaymakamlığın yazısına karşı dava açtık. Yetkisi olmadığına inanıyoruz. İdari olarak kaymakamlık bize böyle bir yazı yazamaz. Yasal yolları kullanıyoruz. Herkes görevini yapacak ve yetkisi içinde çalışacak. Biz yetki alanımıza tecavüz olduğu müddetçe davamızı açıp Ankaralının hakkını koruyacağız. Kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.