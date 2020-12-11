Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bir sonraki zirveye kadar AB Yüksek Temsilcisinden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik" dedi.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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