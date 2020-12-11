Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. Karar, Mart 2021'de yapılacak zirveye ertelendi. Zirvede Yunanistan'ın, Türkiye'ye silah ambargosu, AB fonlarının askıya alınması gibi ağır yaptırım talepleri kabul görmedi.
Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi devam ederken sonuç bildirisinin Türkiye ile ilgili bölümü üzerinde saatler süren müzakerelerin ardından uzlaşıya varıldığı açıklandı ve bildirinin ilgili kısmı paylaşıldı.
Bildiride, Türkiye'nin tek taraflı adımlara ve provokasyonlara devam ettiği, AB'ye karşı söylemini yükselttiği iddia edilerek, Oruç Reis gemisinin Antalya Limanına dönmesinin not edildiği, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesinde AB tarafının ısrarcı olduğu ifade edildi.
AA'nın haberine göre; yayınlanan bildiride, AB'nin Türkiye ile karşılıklı çıkara ve iş birliğine dayalı ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı bulunduğu tekrarlanarak, şunlar kaydedildi:
"Türkiye'nin AB ve üyeleriyle gerçek bir ortaklığı desteklemek, farklılıkları diyalog ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek için hazır olduğunu göstermesi halinde pozitif Türkiye-AB gündemi hala masadadır. Bu tür bir gündem ekonomi ve ticaret alanlarını, halklar arasında teması, yüksek düzeyli diyaloğu ve göç konusunda devamlı işbirliğini kapsayabilecektir. AB Konseyi, AB ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının önemini vurgulamaktadır."
AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere finansal yardım sağlamaya devam etmek için ve göç yönetimi konusunda hazır olacağı bildirildi.
Bildiride, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "yetkisiz olduğu ileri sürülen" arama faaliyetleri hakkında alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan listeye ek yapılması için AB Konseyi'ne çağrı yapıldı.
Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu'nun, Mart 2021'de yapılacak zirveye kadar Türkiye-AB siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun yanı sıra listeye ek yapılması kararının kapsamının genişletilmesini de içerecek şekilde nasıl yol alınacağına dair araçlar ve seçeneklerle ilgili rapor sunması istendi.
Bildiride aynı zamanda kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kınandı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiği savunuldu.
AB'nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde çözümüne yönelik müzakerelerin BM himayesinde yeniden hızla başlamasını desteklediği belirtilen bildiride, "aynısının Türkiye'den de beklendiği" ifade edildi.
AB Konseyi ayrıca AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifini ileriye taşımasını istedi.
Bildiride son olarak, "AB, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacaktır." denildi.
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