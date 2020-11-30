Metal fiyatları rekordan rekora koşuyor. Koronavirüs salgını ve küresel düzeyde karantina ve kapanma önlemiyle bu yılın mart ve nisan aylarında gerileyen bakır, nikel, çinko, kurşun, alüminyum fiyatları, hızlı bir yükselişe geçti. Bakır ve nikel altın kadar değerli hale geldi. Bu yıl başında 6 bin dolar düzeyinde olan bakır fiyatları, mart ve nisan döneminde 4 bin 250 dolara dek geriledi. Uluslararası düzeyde “normalleşme” adımlarıyla birlikte hızlı bir yükselişe geçti ve 7 bin 462 doları gördü. Nikel, 12 bin 500 dolardan 16 bin 373 dolara kadar çıktı. Çinko, 2 bin dolardan 2 bin 760 dolara; kurşun bin 500 dolardan 2 bin 53 dolara kadar yükseldi. Alüminyum da ciddi bir artış gösterdi. Alüminyum fiyatı, mart ve nisan döneminde bin 500 dolarken, halen 2 bin dolara çıktı.
Demir fiyatları da tüm beklenti ve hesapları alt üst edecek biçimde artış kaydediyor. Bir süre öncesine dek 80-100 dolar olan demir fiyatı, 133 dolara kadar çıktı. Yükseliş trendi devam ediyor.
Peki, fiyatlar neden yükseliyor? HABERTÜRK, bu soruyu sektöre yöneltti. Sektör kaynakları, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu’da üretimde belirgin bir artış olduğunu belirterek, “Çin, üretiyor ve ürettikçe de hammadde talebinde bulunuyor. Buna bağlı olarak da emtia fiyatları hızla yükseliyor. Yükselişin bir diğer nedeni de uluslararası piyasalarda doların düşüşü” dedi.
Kaynaklar, Uzak Doğu’dan gelen talebe bağlı olarak fiyatların da yükselmeye devam etmesinin beklendiğini vurguladı.
Demir fiyatında görülen yükselişin bir nedeni var mı? Kaynaklar, demir fiyatlarındaki artışta Avustralya’nın demirde ihracatı kısmasının etkisi olduğunu belirterek, “Demir fiyatı, normalde en fazla 80-100 dolar düzeyinde bulunuyordu. Şu anda 133 dolara kadar yükseldi. Daha da yükseleceği görülüyor” dedi.
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