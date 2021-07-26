Almanya'da 100 bin vaka uyarısı!

İHA

Almanya'da 2 aydan fazla süren istikrarlı düşüşün ardından daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta mutasyonunun yayılması nedeniyle Avrupa'nın en büyük ekonomisinde temmuz ayının başından bu yana vaka sayısı artışa geçti.

Salgının seyrine yönelik endişelerini dile getiren Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, Alman medyasına yaptığı açıklamada, nüfusun neredeyse yarısının koronavirüse karşı tamamen aşılanmış olmasına rağmen vakaların her hafta yüzde 60 arttığına dikkat çekti.

Braun, "Delta mutasyonu bu hızla yayılmaya devam ederse ve buna çok yüksek bir aşılama oranı ya da davranış değişikliği ile karşı koymazsak yalnızca 9 haftada 850 (100.000 kişi başına) insidansa sahip oluruz. Bu, günde yaklaşık 100 bin yeni enfeksiyona eşittir" diyerek bu durumun da birçok insanın karantinaya girmesine ve ekonomide kaosa yol açacağını ifade etti.

Almanları aşı olmaya çağıran Braun, aşı olmayı reddedenlerin bazı kısıtlamalarla karşılaşması gerekebileceğini söyledi. Aşı yaptırmayanlara test zorunluluğu gibi bazı kısıtlamalar getirebileceklerinin sinyalini veren Braun, aşılanmamış kişilerin restoran, sinema ve stadyum gibi bazı yerlere giremeyebileceğini ifade etti.

Almanya'nın 83 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı aşının ilk dozunu yaptırırken, yaklaşık yüzde 48'i virüse karşı tam olarak aşılandı. Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre ülke genelinde son 24 saatte bin 387 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 755 bin 898'e yükseldi. Son 24 saatte 4 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı ise 91 bin 524'e yükseldi.