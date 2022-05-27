Alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV oranı arttı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV tutarı artırıldı.

Buna göre; alkollü içeceklerdeki artış oranı yüzde 25 olurken, sigarada yüzde 10 oranında artış yapıldı.

1 litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 liradan 602,48 liraya yükseltildi. 70'lik rakıdaki vergi artışı ise 45 lira oldu.

Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 liraya çıkarıldı.