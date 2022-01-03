Sigarada ÖTV artışı!

Sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı merak konusu olurken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol ve sigara grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında artış oldu. ÖTV'deki artış, yüzde 47 olarak belirlendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından güncel sigara fiyatları listesi araştırılmaya başlandı.
İÇKİ VE SİGARADAN ALINAN ÖTV ARTTI
Sigara ve içki grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.
Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek.
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Sigara fiyatlarının bu ÖTV artışından doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Paket başına 3 ila 5 TL arasında bir artış yaşanacağı öngörülüyor.
ENFLASYONA ETKİSİ
Sigaranın enflasyon sepetindeki yüzde 4,57 seviyesindeki ağırlığı dolayısıyla, sektörde gerçekleşen ortalama her 1 TL fiyat artışı yıl sonu enflasyon seviyesini yaklaşık 0,25 puan yukarı taşıyacak.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde sigara vergilendirmesinde maktu vergi ve asgari maktu vergi Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE ile güncelleniyor.
Ocak 2022’de vergi güncellemesinde dikkate alınacak Temmuz-Aralık 2021 Yİ-ÜFE artışı TÜİK tarafından %47,4 olarak açıklanmıştı.
2022 Ocak ayı başında açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon üretici fiyatlarında (ÜFE) %79,9; tüketici fiyatlarında ise (TÜFE) %36,08 seviyesinde gerçekleşmiş, dolar kurunda 2021 yılı başından itibaren %86 artış (2021 Ocak: 7,41 TL, 2022 Ocak: 13,80 TL) yaşanmıştı.
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