Aleyna'nın sır ölümünde mahkemeden ret kararı!

Olay, 30 Eylül sabahı meydana geldi. Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu.
DHA'nın haberine göre polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı.
Şüpheliler Göktürk Argın ve babası Gökhan Argın
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.
ÖLÜME SÜRÜKLEYEN MESAJLAR İDDİASI
Öte yandan Ağgül´ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması çok yönlü sürüyor. Gökhan Argın hakkında, `Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül´ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, "Gökhan Argın´la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dedi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Aleyna Ağgül´ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek için Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü´ne gönderdi.
TEHDİT İÇİN SAHTE HESAPLAR AÇMIŞ
Soruşturmada ayrıca şüpheli Gökhan Argın´ın Aleyna Ağgül´e yönelik tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor. Aleyna Ağgül ifadesinde, Argın´ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ulaşarak, `Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde mesajlar gönderdiğini bildirmişti. Ölümünden yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabına, A.A. isimli sahte hesaptan 'Merak etme bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen' mesajları gönderdiği de Ağgül'ün tarafından ifadesinde belirtilmişti.
ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ
Aleyna Ağgül´ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın´la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı ancak tebliğin gerçekleşmeden genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!