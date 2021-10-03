Aleyna yaşamına son verdi, o iddia mide bulandırdı!

Iğdır'da 18 yaşındaki genç kız, not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi. Notta genç kız ismini verdiği için gözaltına alınan şahıs ile oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA'nın haberine göre olay, Iğdır'ın Pir Sultan Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin 5. katından kendini boşluğa bırakan lise mezunu Aleyna Ağgül (18) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ağgül'ün cansız bedenini Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI İDDİASI
İddiaya göre, Aleyna Ağgül'un Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır'da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu.
GENÇ KIZIN AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamadığı öne sürülen Aleyna Ağgül'ün, "Ölümümden Gökhan A. sorumludur" yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.
ADLİ TIP RAPORUYLA ORTAYA ÇIKACAK
Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Aleyna'nın cinsel istismara uğrayıp uğramadığı Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak.
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