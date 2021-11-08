Bir trajedi daha: Kolunu kaybedebilir!

Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin yankıları sürerken, 'Rust'ın setinde ilginç bir olay daha yaşandı.
KOLUNU KAYBEDEBİLİR
New York Post'ta yer alan habere göre; sette görev alan bir işçiyi örümcek ısırdı. Işık operatörü Jason Miller'ı ısıran örümceğin zehirli olduğu ve çalışanın kolunu kaybedebileceği açıklandı.
RİSK DEVAM EDİYOR
Aynı habere göre; doktorlar enfeksiyonu durdurmak ve kolunu ampütasyondan kurtarmak için bir dizi operasyon gerçekleştirdi ancak Miller'ın kolunu kaybetme riskinin hala sürdüğü ortaya çıktı.
SKANDAL İDDİAYI GÜÇLENDİRDİ
Geçtiğimiz günlerde sette görev alan ekip üyeleri film çekimleri sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını ve bir dizi kazanın yaşandığını iddia etmişti.
Los Angeles Times'da yer alan set çalışanlarına dayandırılan rapora göre; Hutchins'in ölümü ile sonuçlanan söz konusu trajik olay yaşanmadan önce sette 3 kaza meydana geldi.
Hatta bu kazalardan bir tanesinde bir çalışan ayağından yaralandı. Işık operatörü olarak görev alan Jason Miller'ın sağlık durumu setteki yetersiz güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme taşıdı.
HUTCHINS'İN EŞİ HAREKETE GEÇTİ
Öte yandan Baldwin'in film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmesinin ardından Hutchins'in eşi harekete geçmişti.
Matt Hutchins, Los Angeles’ta bir avukatla anlaşmıştı ve yaşanan kazayı mahkemeye taşımaya karar vermişti.
PEK ÇOK KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
"İhmal sonucu ölüme sebebiyet verme" iddiası ile açılacak olan davada Baldwin’in ve pek çok kişinin hakim karşısında çıkması bekleniyor.
Bu tip davalarda uzmanlaşmış bir avukat olan Michael L. Mandell olay ile ilgili dava açılmasına kesin gözüyle bakıldığını ve hakim karşısına çıkması muhtemel isimleri açıklamıştı.
Mandell davanın prodüksiyon şirketi, Alec Baldwin ve Rust’un diğer yapımcılarının hedef alacağını belirtmişti. Baldwin'in yapımcılardan biri olmasının onun yargılanma ihtimalini artırabileceğinin altını çizmişti.
SİLAHTA GERÇEK MERMİ ÇIKTI
Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği de kaydedilmişti.
Halls'ın, Baldwin’e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.
NE OLMUŞTU?
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.
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