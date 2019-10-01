Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedeniyle mücadelenin tekrarına yönelik yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi.

Habertürk Spor'un edindiği bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin iki pozisyondaki kural ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti. Bu kararla birlikte lig, aynı şekilde devam edecek.

Fenerbahçe, maçta 2 kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuru yapmıştı. 45+2'de tacın el değiştirmemesi ve 47. dakikada Cisse'nin Altay aut atışı kullanırken ceza sahasından çıkmaması nedeniyle maçın tekrarı talep edilmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.



Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti."