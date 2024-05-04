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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Alanya'da okul servisine saldıranlar serbest

        Alanya'da okul servisine saldıranlar serbest

        Antalya'nın Alanya ilçesinde okul servisine sopayla saldıran 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.05.2024 - 17:08
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        Okul servisine saldıranlar serbest
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan kavgada, okul servis aracının camının sopayla kırılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün trafikte yol vermeme tartışması sonucu çıkan kavgada, içerisinde öğrencilerin olduğu servis aracının camını sopayla kıran F.S. ile babası M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Dinek Mahallesi'nde trafikte yaşanan yol vermeme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine F.S, H.Ş'nin kullandığı servis aracını durdurmuştu. F.S. otomobilinden aldığı sopayla öğrencilerin içinde olduğu servis aracının camını kırmıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle F.S. ile babası M.S. bölgeden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra şüpheli baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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