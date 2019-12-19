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Dua kitabı satma bahanesiyle parkta dilenci tacizi!

Adana’da dua kitabı satma bahanesiyle vatandaşları taciz ederek para isteyen dilenciler kameralara yansıdı. Dilenciler yüzünden parkta rahat edemediklerini söyleyen vatandaşlar, "Peşimizi bırakmıyorlar. Sürekli para istiyorlar" diyerek tedbir alınmasını istiyor

19.12.2019 - 12:02 | Güncelleme:
dilenci tacizi
İHA

Adana’da, Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan aynı zamanda kentteki festivallere ev sahipliği yapan Merkez Park'a, ailesi ve arkadaşlarıyla gezmeye gelen vatandaşlar, dua kitabı satma bahanesiyle dilenenlerden dertli

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park’ta dilenciler, banklarda oturan vatandaşları ‘dua kitabı’ satma bahanesiyle para almak için taciz ediyor.

RAHATSIZ EDİP PARA ALIYORLAR

İHA'da yer alan habere göre kameralara yansıyan görüntülere göre dilenciler, para alana dek yanından ayrılmadıkları vatandaşları rahat bırakmıyor.

 

 

Dilenciler paralarını aldıktan sonra park içerisinde yürüyen ve diğer banklarda oturan vatandaşlara doğru yönelerek aynı yöntem ile rahatsız edip para dilenmeye devam ediyor.

"SÜREKLİ TACİZ EDİYORLAR"

Dilencilerden rahatsız olduğu dile getiren Ceren Kayan, ”Parktaki dilenciler yüzünden hiç rahat yürüyemiyoruz. Sürekli onların tacizlerine maruz kalıyoruz. Sadece kendimi köpeğimle yürüyüş yaparken rahat hissediyorum" dedi.

"MUTLAKA ÇÖZÜM BULUNMALI"

Gaye Gürışık ise, "Parktaki dilenciler çok rahatsız edici bir konu, burada rahatlıkla yürüyemiyoruz. Hayvanlarımızı gezdiremiyoruz, bırakmıyorlar peşimizi. Sürekli para istiyorlar. Çok rahatsız edici bir durum. Parktaki dilencilerle ilgili bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu konuda çok rahatsızız" ifadelerini aktardı.

 

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