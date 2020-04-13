AA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı kırsaldaki İğde Mahallesi'nde tarladaki ürünleri ilaçlamakta kullanılan tarım aletinin test edildiği sırada kıyafeti şaft miline dolanan Kağan Dursun Kodaz (10) ağır yaralandı. Babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre küçük çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.