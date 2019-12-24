İHA

Elazığ'da, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta pek görülmeyen bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şüpheli C.D.'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli bu sırada kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmek istedi.

EVE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İHA'daki habere göre şüpheli, kendisini takip eden vatandaşlar tarafından eve girmeye çalışırken yakalandı. Vatandaşlardan biri şüpheli C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler geldi.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Polis şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Zanlı C.D'ye, hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapıldı ve şüpheliye adli kontrol cezası verildi.