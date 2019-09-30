Gaziantep'in, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, Etem Y., aracını 34 Sokak’a park etmek için geri geri sürmeye başladı. Bu sırada sokakta oturan 91 yaşındaki Telli Naz Kaya, aracın geldiğini fark etmedi. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Kaya, sürücü tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaya’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.